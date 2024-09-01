В среднем топливо подорожало на 2–2,5 рубля.

По данным сервиса «Ай Мониторинг», в Омской области за последние полгода зафиксирован рост цен на бензин в среднем на два рубля. В частности, за литр Аи-92 в марте текущего года в Омской области брали 48 рублей 19 копеек. По состоянию на 26 августа стоимость литра топлива составила уже 50 рублей 62 копейки.

Бензин марки Аи-95 подскочил на 2,6 рубля. В марте цена за литр топлива колебалась в пределах 52 рублей 41 копейки, а в конце августа уже подросла до 55 рублей.

Несмотря на то что это не первое подорожание топлива в августе, его стоимость остается одной из самых низких в стране. Меньше отдают только в Челябинской, Курганской областях и в Республике Коми.

Самая высокая стоимость бензина в Магаданской области и на Камчатке.