Такое решение принял Совет депутатов.

Сегодня, 30 августа, депутаты Совета переизбрали 64-летнего Фридриха Мецлера главой Калачинского района Омской области. На выборы заявился только один кандидат. Потому решение оказалось ожидаемым. Эту информацию свежеизбранный глава подтвердил «Омск-информу». По словам Мецлера, за него прогосовали 12 депутатов из 14. Двое оказались противниками переизбрания, но на итоговый результат это не повлияло.

- У нас планов громадье. Сейчас мы работаем над программой развития сельских территорий, реализуем 5 пунктов из семи. Планируем и дальше трудиться в этом направлении, - сказал Мецлер редакции.

Ранее «Омск-информу» сообщал, что 26 августа глава Калачинского района внезапно написал заявление об уходе по собственному желанию. А 27 августа постановлением Совета Калачинского района чиновника досрочно освободили от должности. Сам Мецлер объяснял такой шаг истечением срока полномочий. Но по факту новое досрочное избрание автоматически продлит время пребывания чиновника в должности главы района.