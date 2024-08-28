Руководитель ушел досрочно, чтобы переизбраться на новый срок.

Появились данные, что 26 августа глава Калачинского района в Омской области Фридрих Мецлер написал заявление об уходе по собственному желанию. А 27 августа постановлением Совета Калачинского района чиновника досрочно освободили от должности.

В разговоре с «Омск-информом» Фридрих Мецлер подтвердил эти сведения. Он назвал причину своей отставки: истечение срока полномочий.

– Я действительно написал заявление, потому что истек срок моих полномочий. Планирую идти на следующие выборы главы района, – сказал Мецлер редакции.

По словам на данный момент экс-главы района, досрочные выборы пройдут уже в эту пятницу, 30 августа.

Фридрих Мецлер пять раз избирался главой района. Проведя нехитрые подсчеты, можно прийти к выводам, что срок полномочий 64-летнего главы истекает только в 2026 году.