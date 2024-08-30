Это будет уже на следующей неделе.

Сотрудники омского Росводоканала сообщают о ближайших отключениях на следующей неделе.

В четверг, 5 сентября, холодной воды не будет с 02:00 до 24:00 ч. Под отключения попадают адреса, которые находятся напротив ТРЦ «Мега».

Под отключение попадают следующие абоненты:

Ул. Юго-Западная, 1–17;

Ул. Покровская;

Ул. Чукреевская, 2, 4, 6;

Ул. Сейфуллина, 8а, 8б, 10а, 12а, 16а, 20а.

Также сообщается о пониженном давлении в Кировском и Советском округах. Отключение связано с ремонтом на водопроводе по бульвару Архитекторов.

Машина с питьевой водой будет установлена с 10:00 до 20:00 часов по адресу: ул. Юго-Западная, 9. Сотрудники Росводокала рекомендуют запастись водой и надеются на понимание местных жителей.