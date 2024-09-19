Приводим полный список абонентов под отключение.

В следующий четверг, 26 сентября, жителям Ленинского и Центрального округов Омска отключат холодную воду. Как сообщили в водоканале, это связано с ремонтом на водопроводной насосной станции по улице 14-й Военный городок, 35.

С 09:30 до 17:00 холодной воды не будет у следующих абонентов:

пос. Черемушки – 14-й Военный городок (жилые дома и административные здания);

воинская часть и Омский автобронетанковый инженерный институт;

школа № 127;

пос. Новая Станица;

частный сектор по ул. 1-я – 5-я Рассветная.

Машина с питьевой водой будет установлена по адресу: ул. 14-й Военный городок, 35.

Также холодной воды не будет у абонентов в Центральном округе. Это связано с ремонтом на водопроводе станции по улице Сибмисовская, 12. С 11 до 15 часов под отключение попадают абоненты:

Ул. Сибмисовская, 1;

Ул. Каховского, 3/2;

СТ «Испытатель»;

СТ «Факел»;

СТ «Любитель-4».

Омский водоканал приносит жителям извинения за временные неудобства и просит запастись водой.