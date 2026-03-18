Омский водоканал выявил около 200 случаев незаконного сброса жидких отходов

Компания напоминает, что в Омске действует официальная точка приема жидких бытовых отходов, расположенная в Кировском округе в районе станции Пламя.

Фото: «Росводоканал Омск»

За последние полгода специалисты «Росводоканал Омск» зафиксировали около 200 случаев несанкционированного сброса жидких бытовых отходов. По каждому факту ведется работа с перевозчиками, а нарушителям направляют претензии и начисляют штрафы.

Поставщик услуг водоотведения заинтересован в стабильной работе коммунальных сетей, поэтому регулярно контролирует использование инфраструктуры и пресекает незаконные сбросы жидких бытовых отходов (ЖБО). Такие действия приводят к ускоренному заиливанию канализационных сетей и увеличивают расходы на их промывку и обслуживание.

В ноябре прошлого года сотрудники предприятия ликвидировали несанкционированную точку слива отходов на пересечении улиц 2-й Казахстанской и Мельничной.

За последние шесть месяцев специалисты предприятия выявили около 200 случаев незаконного сброса ЖБО. По каждому эпизоду устанавливается владелец автомобиля, после чего ему направляется претензия и начисляется штраф – более 12 тысяч рублей за самовольное пользование сетями водоотведения. Фото- и видеоматериалы нарушений передаются в суд.

Суды уже вынесли ряд решений в пользу поставщика ресурсов. Информация о таких фактах также направляется в Министерство природных ресурсов Омской области для составления административных протоколов. Некоторые предприниматели оплачивают начисленные штрафы добровольно, не дожидаясь судебных решений.

При этом часть перевозчиков работает официально – они заключили договоры с Омским водоканалом и производят слив отходов только в разрешенных местах. За последние полгода количество таких договоров и объемы официального сброса ЖБО выросли почти в два раза – с 15 до 29 тысяч кубометров.

Фото: «Росводоканал Омск»

В Омске действует официальная точка приема жидких бытовых отходов водоканала – она расположена в Кировском округе в районе станции Пламя. Сейчас также ведется проектирование еще одной точки слива на территории очистных сооружений канализации в Советском округе.

Кроме того, отходы принимают сливные станции частного инвестора по адресам: Красноярский тракт, 151, корпус 1; улица Труда, 62; улица Пристанционная, 7. Сброс отходов в других местах считается несанкционированным и влечет ответственность.

В водоканале отмечают, что с августа 2025 года некоторые частные перевозчики повысили стоимость вывоза жидких отходов для жителей частного сектора, при этом часть из них продолжает сливать ЖБО в не предназначенных для этого местах.

Предприятие намерено продолжить работу по выявлению подобных нарушений и привлечению перевозчиков к ответственности.