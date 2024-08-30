Омское отделение партии «Новые люди» начало проект «На равных», ориентированный на людей с ограниченными возможностями здоровья.

Депутат омского Заксобрания от «Новых людей» Наталья Тузова и сторонники партии проинспектировали улицы Омска, чтобы найти места, где трудно передвигаться инвалидам и мамам с колясками. Они начали с центра города, улицы Ленина, оценив ее вместе с людьми с ограниченными возможностями.

– Мы хотим, чтобы Омск был доступным для всех. Вместе с людьми с инвалидностью проконтролировали, насколько у нас удобна городская среда. Зафиксировали многочисленные нарушения даже на главной городской улице. Где-то пандуса нет совсем, где-то его установили для галочки: проехать по нему без посторонней помощи невозможно. Передали данные обо всех нарушениях в чат-бот проекта для решения проблемы, – подчеркнула Наталья Тузова.

В частности, участники проекта «На равных» отметили, что маломобильные омичи не могут посетить кафе и магазины: из-за бордюра к ним не проезжает коляска.

– Важно создать по-настоящему инклюзивную городскую среду, которая была бы комфортна для всех вне зависимости от возраста и состояния здоровья, – уверена депутат.

Узнать подробнее о проекте можно на сайте партии, а также в Telegram-чате. Все желающие могут присоединиться к проекту и внести свой вклад в создание по-настоящему комфортного и доступного города.