Респонденты «Омск-информа» рассказали о состоянии помещения тира и поделились мыслями о дальнейшей судьбе комплекса построек.

История со старым кадетским корпусом на улице Ленина в Омске продолжает обрастать интересными деталями. «Омск-информ» уже сообщал об отмене аукциона на обследование тира исторического комплекса. В Минимущества решили, что нужно полностью обследовать объект.

Бывший руководитель кадетского корпуса, Герой Советского Союза Николай Кравченко рассказал об аварийном состоянии тира. Однако здание реально отремонтировать.

– Тир в аварийном состоянии, но подлежит воостановлению. Когда я был руководителем, тир работал, но требовал по истечению времени ремонта. Как любое сооружение, здание требует содержания его в должном виде, – прокомментировал Николай Кравченко.

В свою очередь, известный краевед Игорь Коновалов предположил, что здание старого кадетского корпуса после обследования могут снести.

– Я думаю, что после комплексного обследования Омский кадетский корпус могут снести. Да и сама история эта – многоходовочная, коррупционная схема. Других причин не вижу, – подчеркнул Игорь Коновалов.

Отметим, что, по официальной информации, планируется комплексное обследование всех корпусов Омского кадетского корпуса. Результаты проверки могут стать поводом для принятия решения властями по поводу дальнейшей судьбы объекта.