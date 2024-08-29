Омск-Информ
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·Общество

Респонденты «Омск-информа» рассказали о состоянии помещения тира и поделились мыслями о дальнейшей судьбе комплекса построек. 

История со старым кадетским корпусом на улице Ленина в Омске продолжает обрастать интересными деталями. «Омск-информ» уже сообщал об отмене аукциона на обследование тира исторического комплекса. В  Минимущества решили, что нужно полностью обследовать объект.

Бывший руководитель кадетского корпуса, Герой Советского Союза Николай Кравченко рассказал об аварийном состоянии тира. Однако здание реально отремонтировать. 

– Тир в аварийном состоянии, но подлежит воостановлению. Когда я был руководителем, тир работал, но требовал по истечению времени ремонта. Как любое сооружение, здание требует содержания его в должном виде, – прокомментировал Николай Кравченко.

В свою очередь, известный краевед Игорь Коновалов предположил, что здание старого кадетского корпуса после обследования могут снести. 

– Я думаю, что после комплексного обследования Омский кадетский корпус могут снести. Да и сама история эта – многоходовочная, коррупционная схема. Других причин не вижу, – подчеркнул Игорь Коновалов.

Отметим, что, по официальной информации, планируется комплексное обследование всех корпусов Омского кадетского корпуса. Результаты проверки могут стать поводом для принятия решения властями по поводу дальнейшей судьбы объекта.

Юлия Пишуйко
·Общество

Респонденты «Омск-информа» рассказали о состоянии помещения тира и поделились мыслями о дальнейшей судьбе комплекса построек. 

История со старым кадетским корпусом на улице Ленина в Омске продолжает обрастать интересными деталями. «Омск-информ» уже сообщал об отмене аукциона на обследование тира исторического комплекса. В  Минимущества решили, что нужно полностью обследовать объект.

Бывший руководитель кадетского корпуса, Герой Советского Союза Николай Кравченко рассказал об аварийном состоянии тира. Однако здание реально отремонтировать. 

– Тир в аварийном состоянии, но подлежит воостановлению. Когда я был руководителем, тир работал, но требовал по истечению времени ремонта. Как любое сооружение, здание требует содержания его в должном виде, – прокомментировал Николай Кравченко.

В свою очередь, известный краевед Игорь Коновалов предположил, что здание старого кадетского корпуса после обследования могут снести. 

– Я думаю, что после комплексного обследования Омский кадетский корпус могут снести. Да и сама история эта – многоходовочная, коррупционная схема. Других причин не вижу, – подчеркнул Игорь Коновалов.

Отметим, что, по официальной информации, планируется комплексное обследование всех корпусов Омского кадетского корпуса. Результаты проверки могут стать поводом для принятия решения властями по поводу дальнейшей судьбы объекта.

Юлия Пишуйко