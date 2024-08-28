Омск-Информ
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·Общество

Только объявленную закупку отменили.
Сегодня власти Омской области отменили аукцион на «комплексное обследование строительных конструкций и инженерного обеспечения» здания по адресу Ленина, 26ж (тир старого кадетского корпуса). Об этом сообщается на портале «Госзакупки». Причина отмены не указана.
Напомним, что объявили ацкцион вчера. На обследование здания площадью 1,3 тыс. кв.м. выделили 353,3 тыс. рублей.
Напомним, что летом 2020 года здание кадетского корпуса объявили аварийным. Нновый кадесткий корпус построили на Суворова. Сейчас старое здание кадетского корпуса пустует. Власти решают, как его использовать, а пока на территории проводят разные мероприятия.
·Общество

Только объявленную закупку отменили.
Сегодня власти Омской области отменили аукцион на «комплексное обследование строительных конструкций и инженерного обеспечения» здания по адресу Ленина, 26ж (тир старого кадетского корпуса). Об этом сообщается на портале «Госзакупки». Причина отмены не указана.
Напомним, что объявили ацкцион вчера. На обследование здания площадью 1,3 тыс. кв.м. выделили 353,3 тыс. рублей.
Напомним, что летом 2020 года здание кадетского корпуса объявили аварийным. Нновый кадесткий корпус построили на Суворова. Сейчас старое здание кадетского корпуса пустует. Власти решают, как его использовать, а пока на территории проводят разные мероприятия.