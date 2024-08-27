Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Подрядчика чиновники планируют выбрать в начале сентября.
Центр учета и содержания собственности Омской области объявил аукцион на «комплексное обследование строительных конструкций и инженерного обеспечения» здания по адресу Ленина, 26ж. Это часть старого кадетского корпуса, в которой находился тир.
Начальная цена контракта превышает 353 тыс. рублей. Заявки на конкурс будут принимать до 4 сентября. Итоги планируется подвести 6 сентября. Завершить обследование нужно до 28 декабря.
Напомним, сейчас старое здание кадетского корпуса пустует. Власти решают, как его использовать. Пока на его территории проводят разные мероприятия.
·Общество

Подрядчика чиновники планируют выбрать в начале сентября.
Центр учета и содержания собственности Омской области объявил аукцион на «комплексное обследование строительных конструкций и инженерного обеспечения» здания по адресу Ленина, 26ж. Это часть старого кадетского корпуса, в которой находился тир.
Начальная цена контракта превышает 353 тыс. рублей. Заявки на конкурс будут принимать до 4 сентября. Итоги планируется подвести 6 сентября. Завершить обследование нужно до 28 декабря.
Напомним, сейчас старое здание кадетского корпуса пустует. Власти решают, как его использовать. Пока на его территории проводят разные мероприятия.