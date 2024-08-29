Об этом редакции рассказали в региональном министерстве имущественных отношений.
Появились подробности истории с отменой обследования тира старого кадетского корпуса на улице Ленина. «Омск-информ» выяснил в региональном Минимущества, с чем связано такое решение. В ведомстве ответили, что вместо тира решили обследовать весь комплекс зданий.
– Конкурсная процедура по определению подрядной организации в целях обследования здания тира как отдельного элемента имущественного комплекса кадетского корпуса, была отменена Центром учета и содержания собственности Омской области в связи с тем, что прорабатывается вопрос о проведении технического обследования всего комплекса зданий, включая инженерные коммуникации, – ответили в профильном ведомстве.
Напомним, что летом 2020 года здание кадетского корпуса на улице Ленина объявили аварийным. И возвели новый кадетский корпус на Суворова. В локациях исторического комплекса зданий проводятся массовые мероприятия. «Омск-информ» продолжит следить за развитием событий.