Школьник пропал два дня назад, когда ушел из дома и назад не вернулся.

Сегодня вечером, 28 августа, омские поисковики опубликовали ориентировку на пропавшего 15-летнего Данила Кутарева. Школьник пропал два дня назад – 26 августа.

В последний раз его видели около 15:00, когда он вышел из дома по адресу улица 50 лет ВЛКСМ, 8а. Подросток не вернулся домой, его местонахождение неизвестно.

На момент пропажи Данил был одет в черную футболку с рисунком американского флага и надписью на английском языке, рубашку в клетку, темные широкие джинсы и темные кроссовки с зелеными вставками.

Напомним, что в Омске также ищут пропавшую 16-летнюю Кристину Ахметову.