«Газпром межрегионгаз Омск» применяет комплекс мер для снижения задолженности за газ теплоснабжающих организаций Омской области.

Задолженность за потребленный природный газ 27 из 50 теплоснабжающих организаций региона, по данным на 1 августа текущего года, составляет 1,7 млрд рублей. По сравнению с показателями на начало января долг увеличился на 966 млн рублей.

Для снижения просроченной дебиторской задолженности «Газпром межрегионгаз Омск» проводит комплекс мероприятий, предусмотренных действующим законодательством. Организациям-должникам направили 318 уведомлений о введении ограничений отбора газа и 12 требований о предоставлении обязательств по оплате газа (включая банковские гарантии).

В июне и июле поставщик ограничил газоснабжение дебиторам ООО «ПТЭ» и МУП «Тепловик» Русско-Полянского района до уровня оплаченных объемов.

В «Ростехнадзор» подали 11 заявлений о нарушении теплоснабжающими организациями требований поставщика о самоограничении газоснабжения и ненадлежащем исполнении обязательств по платежам за газ. В частности, ООО «Комплекстеплосервис» привлечено к административной ответственности – штрафу в размере 100 тысяч рублей.

О платежной дисциплине тепловиков информированы правительство Омской области, администрация Омска и надзорные органы региона.

Кроме того, поставщик газа проводит претензионно-исковую работу. С начала года в Арбитражный суд Омской области подали 115 исков о взыскании с ТСО долга за потребленный газ на сумму 1,2 млрд рублей. В пользу поставщика газа вынесли решений на общую сумму почти 792 млн рублей.

Как отметили в «Газпром межрегионгаз Омск», есть среди теплоснабжающих организаций добросовестно соблюдающие платежную дисциплину. Среди них МУПы Калачинского, Крутинского, Называевского и еще некоторых районов.