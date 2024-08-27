Омск-Информ
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·Промышленность

«Газпром межрегионгаз Омск» применяет комплекс мер для снижения задолженности за газ теплоснабжающих организаций Омской области.

Задолженность за потребленный природный газ 27 из 50 теплоснабжающих организаций региона, по данным на 1 августа текущего года, составляет 1,7 млрд рублей. По сравнению с показателями на начало января долг увеличился на 966 млн рублей.

Для снижения просроченной дебиторской задолженности «Газпром межрегионгаз Омск» проводит комплекс мероприятий, предусмотренных действующим законодательством. Организациям-должникам направили 318 уведомлений о введении ограничений отбора газа и 12 требований о предоставлении обязательств по оплате газа (включая банковские гарантии).

В июне и июле поставщик ограничил газоснабжение дебиторам ООО «ПТЭ» и МУП «Тепловик» Русско-Полянского района до уровня оплаченных объемов.

В «Ростехнадзор» подали 11 заявлений о нарушении теплоснабжающими организациями требований поставщика о самоограничении газоснабжения и ненадлежащем исполнении обязательств по платежам за газ. В частности, ООО «Комплекстеплосервис» привлечено к административной ответственности – штрафу в размере 100 тысяч рублей. 

О платежной дисциплине тепловиков информированы правительство Омской области, администрация Омска и надзорные органы региона.

Кроме того, поставщик газа проводит претензионно-исковую работу. С начала года в Арбитражный суд Омской области подали 115 исков о взыскании с ТСО долга за потребленный газ на сумму 1,2 млрд рублей. В пользу поставщика газа вынесли решений на общую сумму почти 792 млн рублей.

Как отметили в «Газпром межрегионгаз Омск», есть среди теплоснабжающих организаций добросовестно соблюдающие платежную дисциплину. Среди них МУПы Калачинского, Крутинского, Называевского и еще некоторых районов.

·Промышленность

«Газпром межрегионгаз Омск» применяет комплекс мер для снижения задолженности за газ теплоснабжающих организаций Омской области.

Задолженность за потребленный природный газ 27 из 50 теплоснабжающих организаций региона, по данным на 1 августа текущего года, составляет 1,7 млрд рублей. По сравнению с показателями на начало января долг увеличился на 966 млн рублей.

Для снижения просроченной дебиторской задолженности «Газпром межрегионгаз Омск» проводит комплекс мероприятий, предусмотренных действующим законодательством. Организациям-должникам направили 318 уведомлений о введении ограничений отбора газа и 12 требований о предоставлении обязательств по оплате газа (включая банковские гарантии).

В июне и июле поставщик ограничил газоснабжение дебиторам ООО «ПТЭ» и МУП «Тепловик» Русско-Полянского района до уровня оплаченных объемов.

В «Ростехнадзор» подали 11 заявлений о нарушении теплоснабжающими организациями требований поставщика о самоограничении газоснабжения и ненадлежащем исполнении обязательств по платежам за газ. В частности, ООО «Комплекстеплосервис» привлечено к административной ответственности – штрафу в размере 100 тысяч рублей. 

О платежной дисциплине тепловиков информированы правительство Омской области, администрация Омска и надзорные органы региона.

Кроме того, поставщик газа проводит претензионно-исковую работу. С начала года в Арбитражный суд Омской области подали 115 исков о взыскании с ТСО долга за потребленный газ на сумму 1,2 млрд рублей. В пользу поставщика газа вынесли решений на общую сумму почти 792 млн рублей.

Как отметили в «Газпром межрегионгаз Омск», есть среди теплоснабжающих организаций добросовестно соблюдающие платежную дисциплину. Среди них МУПы Калачинского, Крутинского, Называевского и еще некоторых районов.