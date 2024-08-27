Омск-Информ
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·Общество

Восьмиэтажку возвел «Стройбетон». Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о вводе новой многоэтажки в Амурском поселке. Застройщиком выступила компания «Стройбетон» предпринимателя Олега Золотова. Многоэтажка расположена по адресу 4-й Амурский проезд, 9.

– В здании три лифта, подземный этаж, а также 97 помещений, четыре из которых нежилые. Из 93 квартир: 61 – однокомнатная, 22 – двухкомнатные, 10 – трехкомнатные, – уточнил Сергей Шелест.

Новый микрорайон «Амурский» насчитывает более десятка домов разной этажности, от 8 до 16.

·Общество

Восьмиэтажку возвел «Стройбетон». Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о вводе новой многоэтажки в Амурском поселке. Застройщиком выступила компания «Стройбетон» предпринимателя Олега Золотова. Многоэтажка расположена по адресу 4-й Амурский проезд, 9.

– В здании три лифта, подземный этаж, а также 97 помещений, четыре из которых нежилые. Из 93 квартир: 61 – однокомнатная, 22 – двухкомнатные, 10 – трехкомнатные, – уточнил Сергей Шелест.

Новый микрорайон «Амурский» насчитывает более десятка домов разной этажности, от 8 до 16.