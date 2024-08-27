Задокументированный рекорд без сна составляет всего 11 суток. Без еды можно протянуть месяц.

Врач-сомнолог, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов заявил, что сон для человека важнее, чем еда. Это подтверждается общеизвестными фактами, напомнил специалист.

– У нас без воды человек может прожить 7 дней, без еды – 30. Документированный рекорд без сна – всего 11 суток. У нас потребность в сне больше, чем потребность в еде, – отметил Бузунов.

По его словам, если человек плохо спит, он быстрее стареет и приобретает различные заболевания.

– Сейчас есть масса работ, которые показывают, что если человек плохо спит, он стареет, он полнеет, он покрывается морщинами. Давайте вспомним спящую красавицу. Она же всегда была юна, красива, стройна. Правда, история умалчивает о том, что когда ее принц поцеловал, она проснулась, растолстела, заболела диабетом и умерла, – привел «сказочный» пример сомнолог.

Ранее он назвал эффективные способы пережить рабочий день после бессонной ночи.