Невыспавшийся человек вял и инертен. Есть хорошие лайфхаки, как это исправить.

Врач-сомнолог, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов назвал эффективные способы пережить день после бессонной ночи. Во-первых, в помещении, где находится невыспавшийся человек, нужно сделать максимальное освещение и хорошо проветрить.

– Свежий воздух, особенно если он прохладный, поможет проснуться и уменьшить сонливость, – отметил Бузунов.

Проветривать помещение имеет смысл несколько раз за день. Также можно прогуляться по улице либо выйти на балкон на 10-15 минут.

Еще один лайфхак – соблюдать привычный распорядок дня. Благодаря последовательности привычных действий мозгу будет легче поддерживать активное состояние.

– Если привыкли по утрам пить кофе, выпейте свою обычную порцию. Не стоит повышать дозу и пытаться взбодрить себя. Кофеин в большом количестве только увеличивает стресс и в конечном итоге усугубляет симптомы недосыпа, – предупредил врач.

Также стоит сделать небольшую зарядку – несколько приседаний, прыжков и махов руками. Что касается питания, то невыспавшемуся человеку нужно пить больше воды, отказаться от жирной пищи с большим количеством углеводов и умываться холодной водой в моменты полного упадка сил.