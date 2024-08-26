Девочка, отдыхавшая в компании знакомых на берегу реки, пошла искупаться, но не справилась с потоком воды.

Этим летом на водоемах Омска и области утонули 4 ребенка, сообщил на сегодняшней пресс-конференции в международном мультимедиацентре «Евразия сегодня» врио заместителя начальника полиции Управления МВД России по Омской области Олег Ильиных. Представитель полиции, в частности, подтвердил, что утонувшая в Оми 15-летняя школьница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Трагедия произошла вечером 26 июля. Девочка отдыхала в компании знакомых на берегу реку в районе Комсомольского моста, распивая спиртное. После этого она ушла купаться, но не справилась с течением и на глазах у подруги ушла под воду. Тело ребенка было обнаружено 29 июля в Иртыше в районе дома № 20 по набережной Тухачевского. Его увидел рыбачивший на берегу мужчина. По факту трагедии расследуется уголовное дело. Следователи считают, что девочка оступилась в воде.

– К сожалению, допущены четыре факта утопления детей на водных объектах. Один случай был связан с тем, что на территории Центрального округа в месте, не предусмотренном для отдыха и купания, подросток в состоянии алкогольного опьянения зашел в реку Омь. Он не смог справиться с потоком воды, и произошла его гибель. В прошлом году за аналогичный период мы потеряли семь детей, – цитирует Ильиных портал «Омскрегион».

Напомним, что за день до этой трагедии, 25 июля, в Иртыше в районе лодочной станции на Левобережье было обнаружено тело 15-летней школьницы из Москвы, бесследно пропавшей 22 июля. По данному факту расследуется уголовное дело по статье «Убийство». Сегодня в региональном Следкоме сообщили, что причина гибели подростка будет озвучена в течение десяти дней.