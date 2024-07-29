Девочка решила искупаться в Оми, но не справилась с течением и ушла под воду. Ее тело обнаружили уже в Иртыше.

В Иртыше обнаружили тело 15-летней школьницы, пропавшей в центре Омска вечером 26 июля. Девочка вместе с друзьями отдыхала на берегу Оми в районе Комсомольского моста и решила искупаться. Ребенок не справился с течением и ушел под воду.

Тело погибшей искали двое суток. Сегодня его заметил рыбак, находившийся на берегу Иртыша напротив дома № 20 по набережной Тухачевского (это примерно посередине между метромостом и спасательной станцией ГИМС на улице Кемеровской). Школьницу уже опознали родители, сообщает «12 канал».

В настоящее время проводятся необходимые экспертизы. По предварительным данным, смерть ребенка носит ненасильственный характер.