Стражи порядка опросили подругу девочки, с которой они вместе отдыхали на берегу Оми.

Омская полиция обнародовала подробности об исчезновении 15-летней школьницы, которую ищут со вчерашнего дня. Ориентировку на девочку сегодня опубликовал поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск». Последний раз девочку видели на берегу реки Оми в районе Комсомольского моста.

Подруга школьницы, которую опросили стражи порядка, рассказала, что они вместе отдыхали на берегу реки и распивали спиртное. После этого девочка ушла купаться, но не справилась с течением и на глазах у подруги ушла под воду. Тело подростка еще не нашли, сообщает портал om1.ru. Поисковики еще не давали информации об обнаружении пропавшей.

Напомним, что на этой неделе в Омске на протяжении четырех дней искали 15-летнюю школьницу из Москвы. Она пропала во время прогулки в парке Победы. Тело девочки нашли 25 июля в Иртыше у лодочной станции на улице 3-я Островская.