Девочка ушла из дома примерно сутки назад и с тех пор не возвращалась.

Поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» сообщает о розыске 15-летней Алисы Громовой. Девочка пропала вчера, 26 июля. Между 15 и 16 часами она вышла из дома по улице 4-я Кордная и до настоящего времени не возвращалась. Последний раз Алису видели на берегу реки Омь в районе Комсомольского моста.

Приметы пропавшей: на вид 16 лет, глаза серо-голубые, рост 168 см, масса 55-57 кг. Данных об одежде не приводится.