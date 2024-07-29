Следственный комитет устанавливает все причины трагедии.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели 15-летней школьницы. Девочка утонула в реке Омь на территории города.

По версии следствия, школьница была на реке в месте, которое не оборудовано для купания. Она проводила там время со своими знакомыми. Следователи считают, что омичка оступилась в воде и утонула. Во время следствия установят все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что девочка пропала 26 июля, в последний раз ее видели на берегу Оми в районе Комсомольского моста.