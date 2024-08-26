Омск-Информ
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·Происшествия

Однако план не удался, и теперь его ждет суд.
В минувшую пятницу, 23 августа, в Саратове 41-летний житель Омска попытался обмануть банковских работников. Мужчина предъявил подложную электронную карту иностранного гражданина на имя жителя ближнего зарубежья, однако обман раскрыли.
Омича задержали. За подделку документов на мужчину завели уголовное дело. Как сообщили в полиции, он уже имел проблемы с законом.
·Происшествия

Однако план не удался, и теперь его ждет суд.
В минувшую пятницу, 23 августа, в Саратове 41-летний житель Омска попытался обмануть банковских работников. Мужчина предъявил подложную электронную карту иностранного гражданина на имя жителя ближнего зарубежья, однако обман раскрыли.
Омича задержали. За подделку документов на мужчину завели уголовное дело. Как сообщили в полиции, он уже имел проблемы с законом.