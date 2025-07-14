Омск-Информ
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·Происшествия

Воздушное судно незаконно допустили к эксплуатации.
В Новосибирске будут судить омича, которого обвиняют в подделке акта оценки вертолета. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, это произошло в июне 2025 года.
В результате вертолет сочли соответствующим требованиям к летной годности и охране окружающей среды. Воздушное судно допустили к эксплуатации, хотя фактически проверку оно не проходило.
Отметим, что у омича был договор с ООО «Красноярский межрегиональный центр авиационной сертификации».
Андрей Андреев
·Происшествия

Воздушное судно незаконно допустили к эксплуатации.
В Новосибирске будут судить омича, которого обвиняют в подделке акта оценки вертолета. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, это произошло в июне 2025 года.
В результате вертолет сочли соответствующим требованиям к летной годности и охране окружающей среды. Воздушное судно допустили к эксплуатации, хотя фактически проверку оно не проходило.
Отметим, что у омича был договор с ООО «Красноярский межрегиональный центр авиационной сертификации».
Андрей Андреев