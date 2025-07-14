Воздушное судно незаконно допустили к эксплуатации.

В Новосибирске будут судить омича, которого обвиняют в подделке акта оценки вертолета. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, это произошло в июне 2025 года.

В результате вертолет сочли соответствующим требованиям к летной годности и охране окружающей среды. Воздушное судно допустили к эксплуатации, хотя фактически проверку оно не проходило.

Отметим, что у омича был договор с ООО «Красноярский межрегиональный центр авиационной сертификации».