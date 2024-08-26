Их износ перевалил за 80 %.

В Саргатском районе местные жители часто терпели аварии и перебои с водой. Теперь прокуратура настаивает на ремонте водопроводных сетей через суд.

В ходе проверки оказалось, что на семи участках в поселениях Саргатского района износ сетей водоснабжения превышает 80 %. Из-за этого факта в течение последних двух лет у жителей случались аварии и перебои с холодной водой. В указанный период зафиксировано более 10 случаев порыва.

Собственником водопроводных сетей является администрация Саргатского района, которая и должна была следить за их состоянием. Сдвинуть дело с мертвой точки смогла прокуратура, которая подала в суд на местную администрацию. В исковом заявлении говорится о том, что необходимо будет заменить водопроводные сети в семи сельских поселениях.

В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении.