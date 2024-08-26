Организовала показ питерского шоу в Омске компания «Ростелеком». В программе лучшие классические произведения, хиты и шлягеры наших лет.

Оператор связи выступил генеральным партнером проекта и поддержал уникальный гала-концерт, в котором приняли участие мировые звезды оперной сцены, хор и оркестр. Музыкальное шоу стало завершающей точкой в праздновании 321-й годовщины Санкт-Петербурга.

«Ростелеком» в Омске показал полноэкранную видеоверсию грандиозного концерта в большом зале пространства «Место 8.20». Это точка сбора для креативных людей и единомышленников, которые хотят обмениваться опытом и узнавать новое. Здесь регулярно проходят мастер-классы, творческие курсы и встречи. «Классика на Дворцовой» органично дополнила программу мероприятий и нашла свою целевую аудиторию.

– Мы судовольствием посмотрели это грандизоное шоу, прикоснулись к этому масштабному событию и смогли прочувствовать атмосферу концерта. Остались яркие эмоции от потрясающих красочных номеров, костюмов и декораций, – поделилась впечатлениями директор пространства «Место 8.20» Лилия Коршунова.

Как отметил директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин, современные технологии позволяют проводить культурно-массовые мероприятия на новом уровне и, что особенно важно, делают их доступными для широкой аудитории.

– Компания с 2019 года является партнером «Классики на Дворцовой». Благодаря этому миллионы зрителей имеют возможность наслаждаться легендарным питерским шоу в цифровом формате. Это мероприятие мы показываем в прямом эфире на канале «Все ТВ» в видео сервисе Wink. Кроме того, в специальном разделе собрана уникальная коллекция фильмов о концертах прошлых лет, — говорит Эдуард Серобабин.

Фестиваль классической музыки, который проходит под открытым небом в Петербурге, состоялся уже в 12-й раз. За все время существования проекта его посетили почти 3 млн человек, а теле- и видеоверсии концертов посмотрело свыше 9 млн зрителей.