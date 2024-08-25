Предприниматель пояснил «Омск-информу», что земельные участки находятся в Черемушках.

Появилась информация о новом проекте депутата Заксобрания, главы строительной компании «АСК» Валерия Кокорина. По данным источников «Омск-информа», предприниматель приобрел землю под строительство коттеджей на участке по Черлакскому тракту.

Как уточнил редакции сам бизнесмен, речь идет о земельных наделах под строительство домов в поселке Черемушки, что в Ленинском округе Омска.

– Да, у нас действительно есть земля в Черемушках, это в черте города, под жилищное строительство. И кто хочет, выкупает у нас участки под дома, – объяснил Кокорин «Омск-информу».

Интересно, что в 2018 году бизнесмен вместе с супругой другого депутата Заксобрания Анной Седельниковой открыли агропарк в Черемушках. Но с выращиванием огурцов и помидоров что-то пошло не по плану, и в 2021 году Кокорин выбыл из числа учредителей. Причиной могли стать финансовые недоговоренности: компания заняла у организации Владимира Седельникова 12 млн рублей и не смогла их отдать.