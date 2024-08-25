Главный трофей досрочно достался ярославскому «Локомотиву».

Сегодня, 25 августа, на «G-Drive Арене» со счетом 2:5 завершился матч «Барыса» с «Локомотивом». По итогам игры Кубок досрочно достался ярославцам.

«Локомотив» сыграл все четыре матча в рамках турнира и набрал семь очков. Столько же у челябинского «Трактора». Но в личной встрече «Локомотив» обыграл «Трактор» по буллитам и оказался выше в турнирной таблице.

Сегодня же омский «Авангард» встречается с новосибирской «Сибирью». Однако на исход турнира это не повлияет: обеим командам в случае победы не хватит очков, чтобы дотянуться до ярославцев.