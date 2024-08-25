Омск-Информ
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·Спорт

Матч назначен на 16 часов.

Сегодня, 25 августа, турнир Кубка Блинова на «G-Drive Арене» завершится матчем омского «Авангарда» с новосибирской «Сибирью». Игра намечена на 16 часов по местному времени.

Перед матчем, с 14:40 до 15:30, в зоне ЭКСПО болельщиков ждет автограф-сессия с Павлом Хомченко. А на площади перед ареной гостей с 10 часов развлекают музыкой и конкурсами.

Сейчас «Авангард» занимает третью строчку турнирной таблицы, уступая «Трактору» и «Локомотиву».

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·Спорт

Матч назначен на 16 часов.

Сегодня, 25 августа, турнир Кубка Блинова на «G-Drive Арене» завершится матчем омского «Авангарда» с новосибирской «Сибирью». Игра намечена на 16 часов по местному времени.

Перед матчем, с 14:40 до 15:30, в зоне ЭКСПО болельщиков ждет автограф-сессия с Павлом Хомченко. А на площади перед ареной гостей с 10 часов развлекают музыкой и конкурсами.

Сейчас «Авангард» занимает третью строчку турнирной таблицы, уступая «Трактору» и «Локомотиву».

1045