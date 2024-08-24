Омск-Информ
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·Общество

Подрядная организация должна будет выполнить работы до конца сентября.

В Омске объявили торги по выбору подрядчика для очередного этапа благоустройства Городского сада. Победитель аукциона должен будет до конца сентября смонтировать систему автоматического полива. На эти цели выделено 9,7 млн рублей.

Работы в Городском саду – территория в границах улиц Броз Тито, Ленина, Короленко и проспекта Маркса – ведутся третий сезон. Открыть объект власти планируют в начале осени.

·Общество

Подрядная организация должна будет выполнить работы до конца сентября.

В Омске объявили торги по выбору подрядчика для очередного этапа благоустройства Городского сада. Победитель аукциона должен будет до конца сентября смонтировать систему автоматического полива. На эти цели выделено 9,7 млн рублей.

Работы в Городском саду – территория в границах улиц Броз Тито, Ленина, Короленко и проспекта Маркса – ведутся третий сезон. Открыть объект власти планируют в начале осени.