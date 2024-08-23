Омск-Информ
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·Происшествия

Она решила отомстить за ранения, которые причинил сожителю агрессивный приятель. 

Омский следком закончил расследование уголовного дела в отношении сельчанки, которую обвиняют в убийстве. (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Следователи установили, что настоящая трагическая мелодрама произошла ночью 10 мая 2024 года в селе Цветочное Русско-Полянского района. Сельчанка увидела, что ее 44-летний возлюбленный получил ножевые ранения от 38-летнего сельчанина и не смогла  это стерпеть. Она решила отомстить за любимого и, встретив обидчика на улице, вонзила ему кухонный нож в живот. От полученных травм недоброжелатель скончался.

Однако есть и хорошие новости:  врачи смогли откачать сожителя обвиняемой. Женщину заключили под стражу. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

Юлия Пишуйко
·Происшествия

Она решила отомстить за ранения, которые причинил сожителю агрессивный приятель. 

Омский следком закончил расследование уголовного дела в отношении сельчанки, которую обвиняют в убийстве. (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Следователи установили, что настоящая трагическая мелодрама произошла ночью 10 мая 2024 года в селе Цветочное Русско-Полянского района. Сельчанка увидела, что ее 44-летний возлюбленный получил ножевые ранения от 38-летнего сельчанина и не смогла  это стерпеть. Она решила отомстить за любимого и, встретив обидчика на улице, вонзила ему кухонный нож в живот. От полученных травм недоброжелатель скончался.

Однако есть и хорошие новости:  врачи смогли откачать сожителя обвиняемой. Женщину заключили под стражу. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

Юлия Пишуйко