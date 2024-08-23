Прошедший День города прошел под девизом «Прожив век, по-прежнему молод!» и положил начало череде мероприятий, приуроченных к столетию Калачинского района.

В сентябре Калачинский район отметит столетний юбилей. К торжественной дате в районе намечено много мероприятий. Так, прошедший День города – 229-я годовщина со дня основания – открыл череду праздничных событий и подарил жителям Калачинска и гостям незабываемые яркие впечатления.

Традиционно перед празднованием Дня города прошло чествование калачинцев, кто своим трудом внес большой вклад в развитие города и района. Их труд и вклад в развитие района отметили благодарственными письмами и наградами. Глава Калачинского района Фридрих Мецлер подчеркнул в своем обращении, что благодаря созидательному труду, талантам земляков район входит в пятерку лучших в регионе.

По традиции в честь Дня города состоялось награждение калачинцев, удостоенных звания «Почетный гражданин города Калачинска». В этом году его удостоены трое жителей города Калачинска. Так, за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, приумножение спортивных традиций города звание присвоено Евгению Горину, руководителю народного ансамбля танца «Юность» МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», Ирине Карме за большой вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения и сохранение национальных культур, Владимиру Козину, ветерану строительной отрасли – за значительный вклад в развитие строительной отрасли Калачинска.

Не осталось без внимания и подрастающее поколение района. В преддверии Дня города премиями в торжественной обстановке глава района отметил особо одаренных детей и людей, под чьим руководством ребята достигают высот в различных областях культуры, науки. Премия учреждена в 2010 году. В этом году премии удостоены 15 юных жителей района и 5 взрослых. Благодарственные письма администрации Калачинского муниципального района за отличное воспитание детей были вручены родителям всех награжденных школьников.

– Горжусь тем, что у нас растет такая активная, целеустремленная и талантливая молодежь. Развивайте свой талант и дальше на благо родного района, – сказал глава района Фридрих Мецлер.

Основные торжественные мероприятия развернулись в парке Калачинска, где собрались сотни калачинцев всех возрастов. А на центральной площади был создан настоящий детский городок: организованы интерактивные площадки, фотозоны, работали карусели, батут, можно было увидеть и прокатиться на настоящем верблюде, сказочном Единороге, оленях. Калачинцы и гости города семьями, с друзьями спешили поделиться хорошим настроением. Значимым и массовым в череде ярких мероприятий Дня города стало торжественное шествие делегаций из 12 сельских поселений и трудовых коллективов, которые в полной мере отражают производственный и творческий потенциал города и района.

Многочисленных собравшихся приветствовал исполняющий обязанности губернатора Омской области Дмитрий Ушаков.

– От имени губернатора Омской области Виталия Павловича Хоценко и от себя лично хочу поздравить калачинцев с праздником! Город преображается во многом благодаря нацпроектам и неуемной энергии главы Калачинского района. И благодаря своей настойчивости ему многое удается, – подчеркнул Дмитрий Ушаков.

В рамках празднования состоялся традиционный межрайонный «Фестиваль Калача» – праздник вкуса и традиций, гостеприимства, изобилия и мастерства, он посвящен выпечке хлебобулочных изделий. И на этот раз был представлен большой их ассортимент – от классических до самых необычных калачей – больших и маленьких, с изюмом, с маком, с орехами и просто пышных, сдобных. Они являются настоящей гордостью нашего района.

Впервые в День города состоялось мероприятие под названием «Семья на стиле».

Второй день праздничных тожеств открыл традиционный мотокросс. Спортивный праздник получился ярким, собрал огромное количество зрителей, которые пришли не только посмотреть захватывающие гонки, но и отведать калачинской ухи.

Все призеры были награждены кубками, грамотами, памятными медалями и ценными подарками. По доброй традиции организаторами конкурса, спортивным клубом «Сибиряк», была сварена уха и по окончании соревнований организован общий стол, где попробовать уху могли сами рыболовы, их семьи и болельщики.

«Ужин по-калачински» – это еще один традиционный конкурс, который был организован в рамках праздничной программы Дня города.

День города прошел ярко, а впереди у калачинцев 100-летний юбилей района.