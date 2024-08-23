Траурная церемония намечена на 24 августа.

Стали известны время и дата прощания с бывшим ректором, заведующим кафедрой «Радиотехнические устройства и системы диагностики», профессором омского политеха Анатолием Косых. Вчера, 22 августа, он скончался на 69-м году жизни.

С ним попрощаются в родном вузе завтра, 24 августа, в спортивном зале главного корпуса в 12 часов. Коллеги отмечают его высокий профессиональный уровень.

– Анатолий Владимирович посвятил техническому университету около 50 лет своей жизни, пройдя путь от студента до руководителя вуза. Выдающегося ученого и педагога, каким он был при жизни, отличали высокий интеллект, глубокие знания, принципиальность и преданность делу, снискавшие большое уважение коллег, академического сообщества и индустриальных партнеров, – говорится в некрологе.

Анатолий Косых является выпускником Омского политехнического института. В 1984 году он получил степень кандидата технических наук, а в 2006-м защитил докторскую диссертацию. В том же году стал проректором ОмГТУ по научной работе. Через шесть лет, в 2012-м, занял должность первого проректора. Техническим университетом Анатолий Косых руководил с 2015 по 2020 год.