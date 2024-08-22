Сейчас в суде рассматривается уголовное дело, одним из фигурантов которого является экс-руководитель вуза.

В Омске умер экс-ректор технического университета Анатолий Косых, сообщает портал НГС55 со ссылкой на сотрудников вуза. Косых было 68 лет.

Анатолий Косых является выпускником Омского политехнического института. В 1984 году он получил степень кандидата технических наук, а в 2006-м защитил докторскую диссертацию. В том же году стал проректором ОмГТУ по научной работе. Через шесть лет, в 2012-м, занял должность первого проректора. Техническим университетом Анатолий Косых руководил с 2015 по 2020 год.

Сейчас в суде рассматривается уголовное дело, одним из фигурантов которого является Косых. Бывшему ректору политеха, его преемнику Дмитрию Маевскому и еще двум сотрудникам университета вменяют хищение 1,8 млн рублей. Вину они не признали. Приговор по делу ожидался еще в мае, но пока не вынесен. Как на это повлияет смерть одного из фигурантов, неизвестно.