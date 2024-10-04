Также он должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Сегодня, 4 октября, Первомайский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу экс-сотрудников ОмГТУ. Они обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при подготовке научной работы.

Суд признал бывшего ректора вуза Дмитрия Маевского, экс-проректора Александру Козулину, а также преподавателя Владислава Рачека виновными, но дал им условные сроки: Маевскому – 4 года и штраф в размере 500 тыс. рублей, Рачеку и Козулиной по 3 года и 400 тысяч.

Ко всему прочему, для Маевского назначили три года испытательного срока, для остальных фигурантов – два года. Они не смогут менять постоянное место жительства без уведомления государственного специализированного органа, должны являться на регистрационные отметки в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства. Также с осужденных в пользу ОмГТУ в счет возмещения причиненного ущерба взыскано 1 800 535 рублей. Четвертый фигурант дела, другой бывший ректор ОмГТУ Анатолий Косых, не дожил до вердикта суда, скончавшись в конце августа. Уголовное дело в отношении него прекращено.

Мошенничество работников ОмГТУ заключалось в том, что в 2017 году они выдали за свою научную работу исследование, проведенное за три года до этого в Санкт-Петербурге, и получили за это около двух миллионов рублей.