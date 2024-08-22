Изменения коснулись количества и качества заданий, а также допустимых примеров из жизненного опыта.

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов ОГЭ для девятиклассников в 2025 году. В документах также описаны изменения, которые внесут в задания по некоторым предметам.

Максимальный первичный балл по русскому языку увеличили с 33 до 37. На экзамене у школьника появится возможность использовать разные способы работы с прочитанным текстом: не только цитирование, но и сжатый пересказ. А вот приводить в качестве примеров из жизненного опыта комикс, аниме, мангу фанфик, графический роман и компьютерные игры не разрешат.

В ОГЭ по физике сократят количество заданий с 25 до 22. Из экзамена удалят задание на распознавание формул и одну из линий заданий на работу со схемами и таблицами. Одну из качественных задач заменят на задачу с кратким ответом. В ОГЭ по химии число заданий уменьшат с 24 до 23, исключив последнее. Модель задания 23, предусматривающего химический эксперимент, изменят. В связи с этим максимальный балл за выполнение экзаменационной работы по физике уменьшится с 45 до 39 баллов, по химии – с 40 до 38.

В ОГЭ по информатике количество заданий увеличат с 15 до 16. При этом задание 15 сделают альтернативным.

В ОГЭ по географии, истории, литературе, математике, обществознании изменений не предусмотрено.