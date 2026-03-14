Выжившие-2026: омские школьники готовятся к марафону госэкзаменов

Для учеников выпускных классов омских школ и их родителей началась самая горячая пора. Для кого-то это подготовка к экзаменам, а для кого-то подсчет финансов, которые надо будет потратить на околошкольные дела.

Поиск репетитора и пробники

Репетиторам уже все заплачено, искать их уже бесполезно. Со следующей недели начинается досрочный период ЕГЭ (с 20 марта по 20 апреля), что касается ОГЭ, то 17 марта в Омской области запланировано проведение тренировочного испытания. Досрочный период стартует с 21 апреля и продлится по 18 мая.

– Суммарные затраты россиян на репетиторов оцениваются в 450 млрд рублей в год. Это гигантская сумма, сопоставимая со значительной частью федеральных расходов на все образование, – рассказал депутат Госдумы Олег Смолин.

По его информации, к услугам репетиторов сегодня прибегает более 60 % старшеклассников, а в крупных городах этот показатель еще выше. При этом стоимость академического часа постоянно растет.

– В Москве средние ежемесячные траты на подготовку по одному предмету могут достигать 15–20 тысяч рублей, – отметил он.

Стоимость репетиторства в Омске варьируется в зависимости от уровня преподавателя и формата занятий. Средняя цена за час занятий по русскому языку и математике, например, составляет около 1500 рублей, онлайн-занятия могут быть доступнее. Самые дорогие репетиторы берут 4500 рублей за час.

За деньги сейчас можно отрепетировать ЕГЭ, что помогает оценить знания, к тому же научиться заполнять бланки и соблюдать тайминг, который, между прочим, меняется каждый год. Можно пройти пробники онлайн или очно, в этом участвует и ОмГПУ, и образовательные центры. Стоимость для одного школьника в группе – 950 рублей. В индивидуальном порядке – 1700 рублей.

Расходный материал

К черной гелиевой ручке советуют приучать школьников чуть ли не со средней параллели – класса с 5-го. На репетициях и в ходе подготовки к выпускным испытаниям важно писать бланки именно такой канцелярией, требование связано с тем, что экзаменационные работы сканируют, проверяют и хранят в электронном виде. Так что ответы должны быть четко видны. Обычные шариковые ручки дают так называемые «проблески», которые компьютер может не распознать.

– Мы ходили на ОГЭ только с ручкой с черным стержнем и паспортом, – рассказывает Александра Бурова, мать одной из школьниц Омска.

В пункте проведения экзамена не был установлен кулер, а термокружку взять с собой девочке не разрешили, но бутылку с водой без этикетки она пронести могла. Батончик в обертке попросили оставить за стенами кабинета из-за того, что он был в шелестящей обертке – это отвлекало бы экзаменующихся.

Кормить комплексными обедами школьников во время ОГЭ или ЕГЭ никто не будет, по нормам, экзамен может максимально длиться до 4 часов, что вполне укладывается в рамки правил.

Выпускной бал

Экзаменационные хлопоты – самые главные, но и послеэкзаменационные не менее важны. Уже готовы выпускные фотоальбомы на память, закуплены ленты и банты, дошиваются платья для выпускного бала, за покупками нарядов скоро отправятся мамы и папы, в салоны красоты идет уже сейчас запись.

– Не ходили на выпускной после 9-го класса к внучке ни я, ни ее мама – моя дочь. Они сами собой с классным руководителям собрались в каком-то кафе, пофоткались. Директор сказала, что это не важно для девятиклассников, а вот для выпускников 11-х классов – да. Фотоальбомы, выпускные платья и костюмы, и выбор места празднования, конечно, все это за счет родителей, – говорит омичка Светлана Мартынова.

Нынешние девятиклассники уже готовы к выпускному, вернее, их родители. В одной из гимназий Омска будет и последний звонок – линейка торжественная с программой в костюмах с лентами выпускника, и выпускной.

– Сначала вручение аттестатов в ДК «Звездный». Все в платьях, костюмах красивых. Потом каждый класс кто куда. У нас в кафе рядом с домом. Ведущими будут ребята молодые, кавээнщики, – делится планами мать девятиклассницы Елена Кузьмина. – Они стоят 3000 за час, есть дороже.

По словам омички, класс ее дочери выбрал необычные ленты выпускников, в стиле модного ныне тру-крайма – культового течения о преступлениях, жертвах и так далее. На маркетплейсах стоимость таких лент варьируется от 200 до 400 рублей за штуку.

Омская область, как и все регионы России, уже получила от Министерства просвещения РФ рекомендации по проведению торжественных мероприятий. Согласно им, последние звонки запланированы на 26 мая, а выпускные вечера для одиннадцатиклассников – на 27 июня. Для выпускников 9-х классов в регионе запланирован единый выпускной 30 июня.