Три месяца в двухэтажке царит сырость и влажность.

В соцсетях жители двухэтажки на улице Привокзальной в Омском районе пожаловались на затопленный подвал и повышенную сырость в доме. Они обеспокоены, что проблема не решится до осени, когда у детей начнется учебный год.

– Все лето стоит сырость. Уже дышать невозможно. Сейчас пойдут дети в школу, – написал автор поста в паблике.

Также подписчик рассказал про разбитую дорогу, которая нуждается в ремонте и не чистится в зимнее время года.

– Дороги не ремонтируют. Зимой не чистят. Дети постоянно в школу приезжают все мокрые или грязные. Элементарно нет остановки для школьного автобуса, чтобы дети ожидали в любую погоду, – поделился печальным положением дел местный житель.

Представители администрации Омского района оперативно отреагировали на это обращение. Они пояснили, что затопленный многоквартирный дом находится на управлении без участия управляющей компании. Проще говоря, по закону им нужно провести собрание жильцов, прежде чем что-то предпринимать.

Что касается дороги, то оказалось, что на данный момент она не находится в собственности поселения. Ее хотят поставить на баланс и после этого ремонтировать. В следующем году предполагается сделать остановку.