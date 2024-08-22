За эту роботу иногородней компании заплатят больше 10 млн. рублей.

Власти Омской области подвели итоги аукциона на выполнение научно-исследовательской работы по разработке схемы размещения охотничьих угодий. Торги выиграло ООО «Датум Групп» из Ростова-на-Дону. По данным портала «Госзакупки», Минприроды уже заключило контракт с компанией. За обновление схемы охотугодий из бюджета компании заплатят начальную цену – 10,4 млн рублей.

Отметим, что два других участника предлагали свои услуги дешевле – за 7,9 млн и 4,45 млн рублей. Однако чиновники выбирали не по цене, а по опыту аналогичных работ.

По условиям контракта к 9 декабря подрядчику предстоит дать характеристику размещения охотничьих угодий, описать их состояние с указанием антропогенных (связанных с человеческой деятельностью) факторов, отражающихся на этом состоянии. Планируется также отразить в таблицах динамику численности 85 животных и птиц за 10 последних лет. Подрядчик пересчитает в том числе кабанов, волков, бурых медведей, лосей, косуль, зайцев, рябчиков и др.

Напомним, по итогам этой работы власти хотят внести изменения в Единый государственный реестр недвижимости.