Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Планируется, что их отключат только на пару часов.
Завтра, 23 августа, аттракционы в парке им. 30-летия ВЛКСМ не будут работать с 13:00 до 15:00. Их закроют для проведения профилактических работ на электросетях. 
– Время может быть скорректировано, следите за обновлениями, – добавили в администрации городских парков.
Отметим, что вчера из-за плохой погоды в Советском парке отменили мероприятие, посвященное Дню российского флага.
·Общество

Планируется, что их отключат только на пару часов.
Завтра, 23 августа, аттракционы в парке им. 30-летия ВЛКСМ не будут работать с 13:00 до 15:00. Их закроют для проведения профилактических работ на электросетях. 
– Время может быть скорректировано, следите за обновлениями, – добавили в администрации городских парков.
Отметим, что вчера из-за плохой погоды в Советском парке отменили мероприятие, посвященное Дню российского флага.