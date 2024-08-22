РЭК не стала просить больше за проезд в вагонах повышенной комфортности.

Во вторник, 20 августа, на сайте Региональной энергетической комиссии Омской области появилась информация о стоимости проезда в комфортных вагонах электрички.

Омичам, как и прежде, придется доплачивать 50 рублей к основной стоимости за билет в таких условиях. В понятие «повышенная комфортность»РЭК вкладывает вагоны с мягкими креслами, столиками и телевизорами. Такие вагоны курсируют в составах электропоездов на Исилькульском, Называевском, Иртышском и Татарском направлениях.

Напомним, что с 1 июля плата за проезд в пригородных поездах незначительно увеличилась в зависимости от километража поездки (от 2 рублей, но не более 15 рублей на самую дальнюю поездку). Но для пассажиров сохранились все федеральные и региональные льготы.

– Например, если путь составляет от 1 до 15 км, тариф на перевозку пассажиров увеличится на 2 рубля, а если расстояние составляет от 161 до 170 км, тариф повысится на 15 рублей, – проинформировали в Региональной энергетической комиссии.

Отметим, что если ранее за поездку на электричке из Омска в Исилькуль или Называевск платили 189 рублей по полному тарифу, то с 1 июля стоимость проезда стала составлять 202 рубля. Поездка в Кормиловку обходилась в 77 рублей по полному тарифу, а с 1 июля стоимость стала составлять 82 рубля. Стоимость билета из Омска в Лузино вырастет на 3 рубля – с 37 до 40 рублей.

Кроме того, в РЭК сообщают о том, что перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении является социальной и субсидируется из бюджета Омской области. Бюджет оплачивает более половины реальной стоимости проезда.