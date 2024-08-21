Омск-Информ
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·Общество

Вскоре на аллее у набережной Оми установят бюсты в честь известных спортсменов.

Сегодня, 21 августа, корреспондент «Омск-информа» выяснил, что на Аллее олимпийцев возле набережной Оми активно продолжаются работы. Там установили конструкции, на которых в дальнейшем расположат новые скульптуры.

Напомним, что на прошлой неделе началась подготовка площадки. Пока неизвестно, бюсты каких спортсменов появятся на аллее. Всего их будет шесть. Один из них будет посвящен заслуженному мастеру спорта и заслуженному тренеру СССР Михаилу Мамиашвили.

·Общество

Вскоре на аллее у набережной Оми установят бюсты в честь известных спортсменов.

Сегодня, 21 августа, корреспондент «Омск-информа» выяснил, что на Аллее олимпийцев возле набережной Оми активно продолжаются работы. Там установили конструкции, на которых в дальнейшем расположат новые скульптуры.

Напомним, что на прошлой неделе началась подготовка площадки. Пока неизвестно, бюсты каких спортсменов появятся на аллее. Всего их будет шесть. Один из них будет посвящен заслуженному мастеру спорта и заслуженному тренеру СССР Михаилу Мамиашвили.