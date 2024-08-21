В помещениях грязь и сырость из-за канализационных колодцев.

В Омске месяц назад из-за дождя произошел потоп в пиццерии «Кантанелло», которая находится на улице Демьяна Бедного. Как оказалось, из помещений до сих пор не ушла вода, сообщает Ngs55. По этой причине работники не могут убраться в помещениях и сделать ремонт.

Состояние помещений оставляет желать лучшего. Пол покрыт грязью, на стенах грязные разводы до того уровня, куда доходила вода.

В пиццерии объяснили, что канализационные колодцы возле здания наполнены водой. Кроме «Кантанелло» в зоне затопления также попали «Пятерочка», DNS и другие, которые находятся на той же улице.