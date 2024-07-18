Омск-Информ
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·Общество

Пиццерия «Кантанелло» столкнулась с проблемами.

В официальном паблике пиццерии «Кантанелло» появилась информация, что заведение на улице Демьяна Бедного не работает двое суток. Причина кроется во вчерашнем ливне.

Помещение пиццерии буквально затоплено. Технические службы заведения и персонал пытаются справиться с проблемой, но пока безуспешно.

«Городские колодцы переполнены. Откачивание воды с переполненными колодцами никак не спасает ситуацию. Если у кого-то из гостей была бронь столов, мы вынуждены ее отменить», - рассказали в пиццерии.

·Общество

Пиццерия «Кантанелло» столкнулась с проблемами.

В официальном паблике пиццерии «Кантанелло» появилась информация, что заведение на улице Демьяна Бедного не работает двое суток. Причина кроется во вчерашнем ливне.

Помещение пиццерии буквально затоплено. Технические службы заведения и персонал пытаются справиться с проблемой, но пока безуспешно.

«Городские колодцы переполнены. Откачивание воды с переполненными колодцами никак не спасает ситуацию. Если у кого-то из гостей была бронь столов, мы вынуждены ее отменить», - рассказали в пиццерии.