Губернатор Виталий Хоценко сообщил о ходе уборочной кампании в регионе.
В этом году омским аграриям предстоит убрать 2,9 млн га сельскохозяйственных культур. Это зерновые, зернобобовые, масличные, кормовые культуры, лен-долгунец, картофель и овощи.
Сейчас уборочной занимаются 25 районов региона. Наибольшую урожайность зафиксировали в Саргатском, Тарском, Горьковском и Любинском районах.
Аграрии начали убирать яровую пшеницу в семи районах, они обмолотили 2 тыс га. Также обмолочено 7,5 тыс га ячменя, 2,3 тыс га овса, 57 тыс. га гороха.