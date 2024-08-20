Как отмечают аграрии, в связи с дождливым летом стабильность работы зерносушильных установок становится особенно актуальной.
«Газпром межрегионгаз Омск» завершает проверку 59 узлов измерений расхода газа (УИРГ) на зерносушильных установках потребителей аграрного сектора Омской области.
Для своевременной подачи газа и обеспечения мероприятий по сохранению урожая зерна метрологи уже приняли в работу 85 % УИРГ на зерносушильных комплексах сельхозпредприятий.
– В связи с дождливым летом подача заявок аграриями на проверку узлов измерения расхода газа была смещена по срокам, но это направление работы остается в приоритете. Проверка завершится до начала уборочной кампании, – отметил начальник отдела метрологии ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Бабешин.
Добавим, что в список крупных потребителей газа в аграрном секторе региона входят: ИП Сулейменов У. Х., ИП Глава КФХ Клочков А. П., ООО «Калачинский элеватор», ООО «Хлебная база №3», ООО «Соляное». У этих контрагентов установлены УИРГ, которые измеряют объем расхода газа сразу на нескольких зерносушильных комплексах.