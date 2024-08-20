Казанский конкурент омской компании «Стройтраст», взявшей крупный контракт, пожаловался в Федеральную антимонопольную службу.

История с ремонтом моста у Телецентра в Омске начинает принимать скандальный оборот. Как явствует из документов на сайте госзакупок, компания «РусРемСтрой» из Казани 14 августа подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу. Фирма участвовала в торгах на право заниматься ремонтом моста им. 60-летия ВЛКСМ, однако ее заявку отклонили.

Подрядчику отказали из-за того, что «РусРемСтрой» ранее участвовал в ремонте дороги Москва – Нижний Новгород – Казань. Но компания не предоставила исполненный договор. Комиссия по осуществлению закупок посчитала, что у предприятия отсутствует для заключения контракта опыт в ремонте мостов. Однако представители компании утверждают, что занимались восстановлением сооружения по договору субподряда, а значит, владеют необходимыми навыками в полной мере.

Контракт на сумму в 2,74 млрд рублей на ремонт моста у Телецентра в итоге заключили с конкурентом казанцев на торгах, омской компанией «Стройтраст». Фирма уже восстановила Ленинградский мост. Она же занимается строительством платной переправы через Омь.

Разбирательства в ФАС грозят срывом сроков ремонта сооружения у Телецентра.