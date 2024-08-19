Омич ушел из дома 10 августа и пропал.

Сегодня, 19 августа, в паблике поисковиков «Доброспас-Омск» опубликовали ориентировку на пропавшего 49-летнего Митина Александра Васильевича. Сообщается, что он пропал больше недели назад.

10 августа около 21:00 он вышел из дома на улице 13-й Марьяновской и пропал. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

На вид Александру Митину 50-55 лет, его рост 185 см. У мужчины худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы и серые глаза. В момент пропажи он был одет в белую бейсболку, синее трико, куртку цвета хаки и синие кроссовки.

Сообщить информацию о пропавшем нужно по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.