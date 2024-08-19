Наслаждаться пляжным отдыхом в любое время года смогут гости отеля «Мечта», расположенного в Чернолученской курортной зоне.

В осеннем сезоне 2024 года в отеле «Мечта» расширятся возможности для роскошного отдыха. Там открывается новый бассейн под открытым небом, а всесезонный бассейн – это всегда непередаваемые впечатления, бесподобная атмосфера и шикарные виды.

Торжественное мероприятие в честь грандиозного события состоится 31 августа 2024 года. В программе открытия для гостей отеля запланировано проведение мастер-класса по приготовлению коктейлей, яркие музыкальные сеты от DJ, работа выездного бара, фотозона и аквааэробика. Масштабный праздник станет классным стартом нового плавательного сезона.

Выплывной бассейн – еще один уникальный объект, который дополнит современный термальный комплекс отеля, реконструированный в прошлом году. Теперь отдыхающие смогут получить максимум удовольствия от водных процедур, ведь плавать на свежем воздухе в прохладную и морозную погоду – это особое наслаждение.

Круглогодичный бассейн имеет глубину 1,35 м, температуру +30С, выход на улицу осуществляется через специальный выплывной тамбур из внутреннего бассейна. Посещение входит в стоимость путевки по любому тарифу и доступно для всех гостей «Мечты».

Бронирование путевок доступно на сайте отеля или в офисе продаж по адресу Красный Путь, 86а, телефон для связи 21-80-63.

ООО «Мечта». ИНН 5528053176. Реклама.