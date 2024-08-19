Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Вчера, 18 августа, в Усть-Ишимском районе у двух сельчан произошел конфликт, который закончился госпитализацией одного из участников.

По информации полицейских, 30-летний житель деревни Саургачи поступил в больницу с ушибленной раной головы и резаной раной левого плеча.

Сотрудники ведомства установили, что сельчанин получил травмы после ссоры со своим братом. Оказывается, конфликт между родственниками произошел во время застолья. 27-летний мужчина, разозлившись на брата, взялся за нож и поднял на него руку.

Проводится проверка по факту причинения вреда здоровью.