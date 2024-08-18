Омск-Информ
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·Общество

За месяц там смогут оказывать помощь 50-60 животным. Стационар привели в порядок без использования бюджетных средств.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил об открытии обновленного стационара в муниципальном приюте для животных. Его привели в порядок без бюджетных вложений, ремонт велся за счет неравнодушных омичей – кто-то помогал деньгами, другие – строительными материалами.

Помещение стационара капитально отремонтировали, заменили окна, сделали новую входную группу.

– Одновременно стационар может принять 24 собаки. Пропускная способность, по оценкам специалистов, составит порядка 50-60 особей в месяц, – сообщил глава города. – В ближайшее время количество «койко-мест» для собак, нуждающихся в ветеринарной помощи, увеличится.

Для этого будет отремонтировано еще одно, более просторное помещение муниципального приюта.

·Общество

За месяц там смогут оказывать помощь 50-60 животным. Стационар привели в порядок без использования бюджетных средств.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил об открытии обновленного стационара в муниципальном приюте для животных. Его привели в порядок без бюджетных вложений, ремонт велся за счет неравнодушных омичей – кто-то помогал деньгами, другие – строительными материалами.

Помещение стационара капитально отремонтировали, заменили окна, сделали новую входную группу.

– Одновременно стационар может принять 24 собаки. Пропускная способность, по оценкам специалистов, составит порядка 50-60 особей в месяц, – сообщил глава города. – В ближайшее время количество «койко-мест» для собак, нуждающихся в ветеринарной помощи, увеличится.

Для этого будет отремонтировано еще одно, более просторное помещение муниципального приюта.